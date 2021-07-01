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POLİTİKA

T24'den algı operasyonu: Emine Erdoğan'ın 'israf' mesajını çarpıttılar

Milyonlarca gencin katıldığı YKS sınavına saatler kala, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanını yayan T24 haber sitesi, bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak algı operasyonuna girişti. T24, Emine Erdoğan'ın "Sadece ihtiyacımız kadarını alıp, bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim" ifadeleriyle "israftan kaçınma" çağrısı yaptığı sözlerini kırpıp paylaşarak Erdoğan "Az yemek alın" demiş gibi yansıtmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T24den algı operasyonu: Emine Erdoğanın israf mesajını çarpıttılar
T24'ün paylaşımı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bakanlığın merkez kampüsünde düzenlenen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" etkinliğine katıldı.

"İhtiyacımız kadarını alıp israfı önleyelim"

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Emine Erdoğan, kurumlarla işbirliği içinde gıda israfının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Gelin, hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce, alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp, bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim" dedi.

T24 Erdoğan'ın sözlerini kırparak paylaştı

T24 haber sitesi, Emine Erdoğan'ın sözlerini kırpıp paylaşarak algı operasyonuna girişti. "Gelin hep birlikte basit önlemler alalım; alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım, porsiyonlarımızı küçültelim" sözlerini paylaşan ve cümlenin devamını vermeyen T24, Emine Erdoğan, "Az yemek alın" demiş gibi yansıtmaya çalıştı.

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını yaymıştı

Milyonlarca gencin katıldığı YKS sınavına saatler kala, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanına ortak olan T24 haber sitesi daha sonra özür dilemişti. T24, özür dilemek için sınavın ilk oturumunun tamamlanmasını beklemişti. Sınavın sona ermesinin ardından "Haberi düzeltir özür dileriz" ifadeleriyle ilgili haberi alıntılayarak paylaşımda bulunmuştu. Ancak ilgili tweetini kaldırmamıştı.

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