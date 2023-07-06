T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler

T24'ün YouTube kanalına konuk olan LGBT'li, çocukları hedef aldı.
ABD’li düşünce kuruluşu Center for American Progress'in “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” adındaki raporunda Batı fonlarıyla finanse edildiği ispatlanan T24 'haber' sitesi, Batı'nın aile kurumunu hedef alan LGBT dayatmasına da hizmet veriyor.
T24'ün YouTube kanalındaki 'Ayrık Otu' isimli programda sık sık LGBT propagandası yapılıyor. Ancak kanalda yayınlanan son videoda bu kez çocuklar hedef alındı.
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Açıklamasında çocukları hedef almayı sürdüren LGBT'li "'Trans çocuklar' dediğimizde bir anda ortalık karışıyor 'Çocuk trans olamaz çocuk gay olamaz veya eşcinsel bir duygu hissedemez' gibi. Burada birincil olarak verilen tepki 'çocukları seksüalize ediyorsunuz' oluyor. Ama asıl bunu yazanlar çocukları seksüalize etmiş oluyorlar." diye konuştu.
Söz konusu programda LGBT sapkınlığına karşı olan aileler 'zorba' olarak tanımlandı.