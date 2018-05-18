Taciz ettiği kadının kocasını sokak ortasında öldürdü

Umut Alyağız (42) eşiyle birlikte İstanbul Sultangazi'de yaşıyor ve günlük işlerde çalışarak geçimini sağlıyordu. Sultangazi'de yaşayan Ayfer Duru da aynı mahallede yaşıyor, inşaatlarda boyacılık yapıyordu. İddiaya göre, Duru, Alyağız'ın eşini 9 aydır taciz ediyordu.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; Alyağız'ın eşi, 20 Nisan 2018 günü karakola giderek Duru'dan şikayetçi oldu. Alyağız'ın eşi karakolda, "Aylardır beni taciz ediyor. Yapmaması konusunda çok uyardık ancak devam etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Bu şikayetten 2 gün sonra Ayfer Duru ve Umut Alyağız, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2168 sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında karşılaştı. Kısa süren tartışmanın ardından Ayfer Duru, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Umut Alyağız'a tek el ateş etti.

Alyağız göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Duru kaçtı. Hastaneye kaldırılan Alyağız, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ayfer Duru'yu yakalamak için çalışma başlattı. Duru'nun Fatih'te bir adreste gizlendiği belirlendi. Duru düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kişinin huzur ve sükununu bozma suçundan Emniyet'te kaydı olan Duru, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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