Gündem Tacizden soruşturulan CHPli başkan hakkındaki karar açıklandı Disiplin kuruluna sevk edilmesine gerek yok
POLİTİKA

Tacizden soruşturulan CHP'li başkan hakkındaki karar açıklandı: Disiplin kuruluna sevk edilmesine gerek yok

CHP üyesi bir kızı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki karar açıklandı. “CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bektaş’ın, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine karar verildiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş

CHP üyesi B.I, CHP Genel Başkanlığı'na, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın tacizine uğradığını öne sürdüğü mektup göndermiş; arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın, güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp, takılmadığını, erkek arkadaşı olup, olmadığını yönünde sorular sorduğunu, bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine de saçını okşadığını öne sürmüştü.

CHP Konya İl Başkanı Bektaş'a taciz soruşturması
GÜNDEM
CHP Konya İl Başkanı Bektaş'a taciz soruşturması

CHP Genel Merkezi, taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Konya İl Başkanı Barış Bektaş'la ilgili kararını verdi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi:

"Olayın bütün taraflarıyla, kendilerinin bilgisi ve onayıyla bir çalışma gerçekleştirildi. CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında."

Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi.


Abone Ol Google News
Ankarada medyum operasyonu

Ankara'da medyum operasyonu

Uygunsuz koşullarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye el konuldu.
Duyduklarıma inanamıyorum

'Duyduklarıma inanamıyorum'

Aşı gönüllüsü profesör akılalmaz iddialara isyan etti.
Aliyevin doğumgününü tebrik etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü.

Tarlada 3,5<br>kurusu 35 TL

Tarlada 3,5
kurusu 35 TL

Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor, ciddi talep var.

'Bize daha fazla<br>iş çıkarmayın'

'Bize daha fazla
iş çıkarmayın'

​Virüs zamanında çılgın gibi para kazanıyor ama...
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Borsa İstanbul'dan peş peşe sevindiren haber.

Ne işe yarıyor?

Ne işe yarıyor?

​Otoyolun ortasında bir garip merdiven.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.