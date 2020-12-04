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Gündem Tacizlerle çalkalanan CHPnin yönettiği İBBde başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli hala görevde
POLİTİKA

Tacizlerle çalkalanan CHP'nin yönettiği İBB'de başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli hala görevde

CHP İstanbul teşkilatı, taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP'nin Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına Esenler de eklenmişti. İl ve genel merkez yöneticileri vakaları örtbas etmekle suçlanırken, haklarında soruşturma da bulunan isimlerin parti içinde tutulmaya devam edilmesi dikkat çekiyor. CHP yönetiminden gelen "Kadınlar konusunda hassasız" savunması ise başörtülülere hakaret edip aşağılayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin hala görevde tutulmasıyla çelişiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meltem Şişli
Meltem Şişli

Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının cinsel saldırıdan tutuklanmasının ardından peş peşe taciz suçlamaları gelmişti.

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CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemiş, Ümraniye teşkilatından 20 yaşındaki D.A da, Mart 2020’de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını açıklamıştı.

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CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç ise yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia edip, taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirmişti.

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CHP'nim Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia etti ve taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirdi. Hüseyin Koç, şahit olduğu ve öğrendiği taciz vakalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bizzat ilettiğini ve partinin disiplin kurullarına yazılı rapor verdiğini fakat hiç bir şeyin yapılmadığını söyledi. Koç, 'Elle tacizler oldu. Çok çirkin şeyler oldu Esenler'de. Hele son yaşanan bir şey var onu söylemeye dilim varmıyor. Hepsini Canan Hanım'a bildirdim. Hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Dallas çifliğine döndü' ifadelerini kullandı.

Tacizci eski başkanı görevden uzaklaştırmakla yetindiler

Her kesimden vatandaş, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ve parti yönetimini tacizlere sessiz kalmakla suçluyor.

Son olarak hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A, Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiğinin ortaya çıkmasının ardından sadece görevden uzaklaştırılmıştı.

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Meltem Şişli hakkında aylardır adım atılmadı

İSMEK’te çalışan başörtülüleri aşağılayan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli konusunda da aylardır harekete geçilmemesi dikkat çekiyor. CHP yönetiminin her fırsatta "Kadınlar konusunda hassasız" savunması yapması ise başörtülüleri hakaret dolu sözlerle aşağılayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin hala parti içinde tutulmasıyla çelişiyor.

Meltem Şişli başörtülüler için ne demişti?

İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak'ta CHP’li yönetim tarafından işten çıkartılmıştı. İşten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Kadın yöneticiler, CHP'li Şişli'nin, düzenlediği toplantıda kendilerine kaç kişinin evli olduğunu sorduğunu, bekar olanların el kaldırmasının ardından toplantıda yer alan erkek müdüre dönerek "Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullandığını anlatmıştı.

Kadınlar ayrıca, Şişli'nin, "Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur" cümlesini kullandığını ifade etmişlerdi.

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