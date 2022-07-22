Tahıl koridoru anlaşması dünya basınında: Türkiye için diplomatik zafer

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri sürüyor. Yaklaşık beş aydır devam eden kanlı savaş, on binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu gibi, milyonlarca kişinin hayatını da tehlikeye attı.

Rusya ve Ukrayna'yı anlaşmaya götüren süreç, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın güvenlik, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle tahıl ürünlerini uluslararası pazarlara satamamasının yarattığı küresel gıda krizi uyarılarıyla başladı.

Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisinin ürünlerini ihraç edememeleri, gıda fiyatlarında artışa neden oldu ve özellikle yoksul Afrika ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatını tehlikeye soktu.

Türkiye sorunu çözdü

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu.

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Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.

Dünya basını yakından takip etti

Dünya basını "Tahıl Koridoru Anlaşmasını" yakından takip etti, manşetlerine son dakika olarak yansıttı.

BBC

İngiliz yayın organı BBC, tarihi anlaşmayı son dakika olarak duyurdu. Haberde anlaşmanın her adımı tüm detaylarıyla yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Ukrayna`dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak için Rusya ile yapılan anlaşmaya aracılık etti."

The Guardian

İngiliz Guardian Gazetesi İstanbul'da atılan imzaların küresel gıda krizini önleyebileceğini belirttiği haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına yer verdi ve "Anlaşma potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir küresel gıda krizi tehdidini önledi." ifadelerini kullandı.

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CNN International

CNN`in internet sitesinde anlaşma ilk manşette ve her detayıyla yer alıyor:

"Moskova ve Kiev, Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu milyonlarca ton tahıl ihraç etmeye devam etmek için anlaşma imzaladı." denildi.

FOX NEWS

FOX NEWS gazetesinin manşet yazısında ise, "Rusya ve Ukrayna, küresel gıda krizinin ortasındaki tehdidi önleyerek İstanbul'da tahıl ihracat anlaşması imzaladı." başlığıyla manşetine taşıdı.

Al Jazeera

Al Jazeera İngilizce, manşete taşıdığı haberinde Ankara'dan övgüyle bahsetti. "Türkiye, tahıl konusunda Rusya, Ukrayna ve BM'nin dörtlü görüşmelerine ev sahipliği yapacak." başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, tahıl koridorunu aşmak için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında kilit rol oynadı."

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The Wall Street Journal

Wall Street Journal gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir ürünü olduğunun altını çizdi ve on milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğduğunu yazdı.

The New York Times

The New York Times gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekerek "Anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir." diye yazdı.

The Washington Post

Washington Post gazetesi de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözlerini öne çıkararak, "Bugün Karadeniz'de bir ışık var." ifadelerini kulandı.

Müsavat Gazetesi

Azerbaycan’ın Müsavat gazetesi "Beklenen Anlaşma İmzalandı" manşetiyle son dakika olarak duyurdu.

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DÜNYA ABD'den tahıl anlaşması teşekkürü

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'tahıl koridoru' tebriği