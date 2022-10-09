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ANKARA

Tahıl sevkiyatı tam gaz devam: 17 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 17 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Tahıl sevkiyatı tam gaz devam: 17 gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 17 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.

Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi daha hareket etti
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Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi daha hareket etti

Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi daha hareket etti
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