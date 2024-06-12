Tahir Elçi davasında karar: Mahkeme 3 polisin beraatine karar verdi

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin başına gelenlerin ibretlik olduğuna şüphe yok. Elçi bir televizyon programında “PKK terör örgütü değildir, siyasi bir yapıdır” dediği için hakkında terör propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı, gözaltına alındı ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. En nihayet adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hayır, mesele PKK'nın ne olduğu tartışması değil. Karşımızda silahlı bir örgüt, can alan bir örgüt, terörü,