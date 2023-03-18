Tahir Elçi’nin eşi CHP’ye katıldı geçmişteki açıklamaları akla geldi: “Kocamın dediği gibi ben de ‘PKK terör örgütü değildir’ diyorum”

PKK terör örgütü tarafından öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP’ye katıldı. Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi, CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.