Tahir Elçi’nin eşi CHP’ye katıldı geçmişteki açıklamaları akla geldi: “Kocamın dediği gibi ben de ‘PKK terör örgütü değildir’ diyorum”

PKK'lı teröristlerce öldürülen Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi CHP'ye katıldı
PKK terör örgütü tarafından öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP’ye katıldı. Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi, CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Elçi’ye parti rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargıcı da hazır bulundu.
PKK'YI SAVUNANLARA CHP YİNE KUCAK AÇTI
CHP’nin Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği iddia edildi. Görüşmenin basına yansımasının ardından, Türkan Elçi’nin 2015 yılındaki sözleri tekrar gündeme geldi.