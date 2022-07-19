Tahran'daki üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Astana süreci kapsamında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirve toplantısında açılış konuşması gerçekleştiriyor.
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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirve toplantısında açılış konuşması gerçekleştiriyor.
- Astana zirvesi etkin çözümler üretebilen yegane oluşumdur. Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürdürülmelidir. PKK, PYD terör eylemlerine devam ediyor. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik terörün bu topraklardan tamamen sökülüp atılması olacaktır.
Türkiye güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgelerde hem sivilleri korumu, hem düzensiz göçü engellemiştir. Tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz.
İhtilafın son bulması temennimizdir. Bu süreçte nasıl adımlat atabileceğimizi istişare edeceğiz. Suriye halkının acil ihtiyaçlarının kesintisiz idame ettirilmesi hepimiz için aciliyet arzediyor. Suriyelilerin güvenli geri dönüşü de bu anlamda önemlidir. Bugünkü istişarelerimizin, alacağımız kararların Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin yürütülmesine yardımcı olmasını diliyorum.
PKK'nın aldığı dış destekle Suriye'nin bölünmesini pekiştirecek adımlar attığını görüyoruz. Bu terör örgütü bu adımları atarken Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklemek mümkün değildir. Siz değerli dostlarımızdan Türkiye'nin güvenliğine ilişkin anlaşıldığımıza dair sözler duyuyorum. Buna müteşekkirim ancak sözler yalnız başına yeterli değildir.
Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanların temizlenme vakti çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz Suriye'de bu temizliğin yapılmasına samimi destek vermesidir.
Bugüne kadar düzenlenen 8 toplantıdan maalesef istenen sonuç çıkmamıştır. Rejimin tavrı da bu süreci baltalamak üzerinedir. Bu durum Astana mekanizmasının işlevinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda rejim nezdinde gerekli telkinlerde bulunacağınıza inanıyorum.