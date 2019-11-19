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İSTANBUL

Taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı

Vatan Caddesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç hurdaya döndü
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç hurdaya döndü

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi üzerinde Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.

DHA
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza saat 23.30 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmetcan Polat kontrolündeki 34 EU 7969 plakalı otomobil, Aksaray istikametine ilerlerken sebebi bilinmeyen bir şekilde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı istikamete geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmetcan Polat, Mert Çankaya ve Mustafa Göktaş ağır yaralanırken Samet Sen hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu Bayrampaşa istikameti 3 şerit kısa süreliğine tamamen yola kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç

DHA
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç

DHA
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç

DHA
Vatan Caddesi'nde kaza yapan araç
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