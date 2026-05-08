Takograf hilesi yapan sürücüye 150 bin lira ceza

16:508/05/2026, Cuma
AA
Samsun'da başkasına ait takograf sürücü kartını kullanan kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde bir tırı durdurdu.

Başkasına ait takograf sürücü kartını kullandığı tespit edilen sürücüye, 150 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu.

SRC belgesi de iptal edilen sürücünün ehliyetine 75 uyarma puanı uygulandı.

Öte yandan, kart sahibi hakkında da 75 bin lira idari para cezası kesildi, takograf kartı ve SRC belgesi iptal edildi.



