Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"SORUNLAR ŞOFÖR KAYNAKLI YETKİLER DE İBB'DE"

İstanbul'da taksi sorununu kabul ettiğini ancak sorunun taksi sayısında değil şoförlerin davranışlarında olduğunu ileri süren Aksu, "Şoför kaynaklı sorunlar var, bu konudaki bütün yetkiler İBB'de" ifadelerini kullandı.

Taksicilerle ilgili yaşanan problemlerin sorumlusunun İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olduğunu açıklayan Aksu sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin, siz taksicilik yapmaya karar verdiniz. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na gidiyorsunuz, neler isteniyorsa o kriterleri tamamlıyorsunuz. Tahsis belgesi alıyorsunuz veya şoför kartı alıyorsunuz. Bunlar onaylanıyor, takside çalışabiliyorsunuz. Bize o belgeleri aldıktan sonra geliyorsunuz. Bütün denetim-eğitim yetkisi, bütün takside çalışmak ve taksi alma yetki belgeleri belediyeye ait. Bizim hiçbir yetkimiz yok."

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OYNAT 02:15 ​​Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi sorunları şoför kaynaklı yaşanıyor bunun yetkisi de İBB'de Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, TVNET yayınında İstanbul'un taksi sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorunların şoför kaynaklı olduğunu belirten Aksu 'Bu konudaki bütün yetkiler İBB'de' ifadelerini kullandı. İSPARK'ın taksi işletmeciliği yaptığı yerlerde sıkıntılar yaşandığını da söyleyen Aksu, 'Her taksiciye yolcu verilmediği için beklemeler yaşanıyor. İBB yetkililerini çağırın, bu meseleleri belgeleriyle konuşalım' dedi. BiP'te paylaş

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"İBB GÖREVİNİ YAPAMIYOR"

Sorunların çözüm merkezi olarak İBB'yi işaret eden Aksu, İBB'nin yapamadığını bir ay içerisinde yapabileceklerini öne sürdü.

Aksu "Taksi çağırdınız, sizi götürmedi, fazla para aldı veya sigara içti herhangi bir kabahat işledi. Üç defa aynı kabahati işlerse onun çalışma kartını iptal edeceğiz. Büyük Şehir Belediyesi bunları yapmıyor. Ayrıca yetkiyi de bize vermiyor. Günah keçisi biziz ama yetkimiz yok. Kabahat işleyen taksiciye karşı hiçbir yetkimiz yok. Ceza yazma yetkimiz yok, çalışma belgesini almak yetkimiz yok" şeklinde konuştu.

"İSPARK'IN OLDUĞU YERLERDE HER TAKSİCİYE İŞ VERİLMEYEN BİR SİSTEM VAR"

Taksicilerin müşteri almaması ve bazı merkezi yerlerde uzun süre taksi beklenilmesi sorununa ilişkin sorusu yanıtlayan Aksu, "Nerede olursanız olun, taksiyi en fazla 15 dakika beklersiniz, o da trafikten dolayıdır. Yeni Kapı İDO önündeki taksi işletmeciliği İSPARK vasıtasıyla, yetkisiyle yapılıyor. Orada bazı gruplar var, her taksiciye iş verilmeyen bir çalışma sistemi var. İSPARK, Yeni Kapı'daki taksi işletmesini yapıyor, oradaki yetkililer işini yanlış yaptığı için, her taksiciye yolcu verilmediği için beklemeler yaşanıyor. İBB yetkililerini çağırın, bu meseleleri belgeleriyle konuşalım" dedi.

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Bu problemin sadece Yeni Kapı'da değil İSPARK'a ait birçok yerde olduğunu ileri süren Aksu, "Orada çalışan İSPARK görevlisi yanlış iş yapıyor. Sadece Yeni Kapı değil, Uzunçayır var, Zincirlikuyu var, Beşiktaş iskele var, Eminönü iskele var, Cevahir AVM önü var. Umuma açık olan İSPARK'ın çalıştırdığı yerlerde böyle sıkıntılar var" diye konuştu.