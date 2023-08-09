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Taksicilerin zam talebi üzerine toplanan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği: Yetkimiz yok

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebi üzerine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok" açıklamasını yaptı.

13:55 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Arşiv

Arşiv

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 51.52'lik zammı yeterli bulmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO), yeni zam oranını belirlemek için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'ne teklif sundu.

Teklifte indi-bindi ücretine yüzde 100 zam talep edildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu teklifi görüşmek için bugün saat 11.00'de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası birlikten yazılı açıklama yapıldı. İSTESOB'un yazılı açıklamasında,
"İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası (Taksiciler), İstanbul Minibüsçüler Esnafı Odası ve İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'ndan gelen yeni ücret tarifeleri teklifini değerlendirmek üzere 09 Ağustos 2023 Çarşamba günü toplandı. Odalarımızın haklı taleplerine rağmen; Yönetim Kurulu, toplu ulaşım ücretlerini belirleme noktasında 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle Birliğin UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı"
şeklinde açıklama yapıldı. 

Taksi indi-bindi 70 liraya çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.

Zam kararıyla birlikte; taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

Taksiciler tepki göstermişti

Taksiciler zammı yeterli bulmayıp tepki göstermişti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yapılan zammı kabul etmeyeceklerini belirterek
“Kontak kapatacağız”
demişti.


#taksi
#UKOME
#İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
#İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
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