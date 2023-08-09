Taksicilerin zam talebi üzerine toplanan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği: Yetkimiz yok

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İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 51.52'lik zammı yeterli bulmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO), yeni zam oranını belirlemek için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'ne teklif sundu.
Teklifte indi-bindi ücretine yüzde 100 zam talep edildi.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu teklifi görüşmek için bugün saat 11.00'de toplantı gerçekleştirdi.
Taksi indi-bindi 70 liraya çıkarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.
Zam kararıyla birlikte; taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.
Taksiciler tepki göstermişti
Taksiciler zammı yeterli bulmayıp tepki göstermişti.