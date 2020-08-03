Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Taksimde değnekçi terörü Bir kişi bıçaklandı ama önüne geçilemiyor
İSTANBUL

Taksim'de değnekçi terörü: Bir kişi bıçaklandı ama önüne geçilemiyor

Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın kendisinden park ücreti isteyen değnekçi tarafından bıçaklanmasının ardından bölgedeki değnekçi işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Bçaklanma olayı yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor.
Bçaklanma olayı yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor.

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı.

Taksim'de değnekçilerin işgali devam ediyor.

Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı
GÜNDEM
İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı

Taksim'de değnekçilerin işgali devam ediyor.

DEĞNEKÇİ İŞGALİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor.

Taksim'de değnekçilerin işgali devam ediyor.


Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Taksim değnekçilerin işgali altında
OYNAT 00:59
Taksim değnekçilerin işgali altında
Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

PARA VERMEYİNCE BIÇAKLADI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı.

Volkan Hacısüleymanoğlu'na sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Hacısüleymanoğlu, yaralı halde bir süre koşarak kendini bıçaklayan değnekçiyi yakalamaya çalıştı. İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Hacısüleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi
GÜNDEM
Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi
Abone Ol Google News
Burası Zeytinburnu

Burası Zeytinburnu

Canını hiçe sayan vatandaş refüjde mangal yaptı...
Hakkınızı helal edin

'Hakkınızı helal edin'

​Beşiktaş'ta taraftarları yıkan ayrılık gelişmesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan üç günde 21 görüşme

Döverek öldürmüş!

Döverek öldürmüş!

Polisleri görünce ağlayarak düştüğünü söylemişti.

Yerde bırakmadı

Yerde bırakmadı

​Polisin bayrak hassasiyeti havadan görüntülendi.
Duvarın<br>altında bulundu

Duvarın
altında bulundu

10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar'dan acı haber geldi.
Facia<br>'geliyorum' demiş!

Facia
'geliyorum' demiş!

​Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayıp.
Çat kapı ekibi

Çat kapı ekibi

​Koronavirüs nedeniyle o ilde kapınız ansızın çalınabilir.
Tarihi fotoğraflar

Tarihi fotoğraflar

​Pearl Harbor saldırısı ve Hiroşima-Nagazaki atom saldırısına ait yeni fotoğraflar...
İki site boşaltıldı

İki site boşaltıldı

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Azerbaycan<br>Akdeniz Kalkanı'nda

Azerbaycan
Akdeniz Kalkanı'nda

​İki kardeş ülke güç birliğini Doğu Akdeniz'e de yansıtmaya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.