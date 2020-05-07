Taksim’de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası: Takmıyorum ceza kesin Taksim Meydanında oturan iki arkadaşa polis ekipleri sosyal mesafe kuralı ve maskeden dolayı ceza yazdı. Arkadaşı ceza yedikten sonra diğer vatandaş ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, "Takmıyorum, ceza kesin" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 10:59 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 11:14 İHA