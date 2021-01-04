Gündem Taksimde sokağa çıkma kısıtlamasına yakalandı Şanssız kız diye çekin
İSTANBUL

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalandı: 'Şanssız kız diye çekin'

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalandı: 'Şanssız kız diye çekin'

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Taksim Meydanı'na girişte durdurulan genç kız, tüm yalvarmalarına rağmen cezadan kurtulamadı. Genç kız, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu ne şans yarabbi? Neden ben, neden? Ya sabır. Bugün hep bir aksilik. Zehir oldu günüm. Şansız kız diye çekin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Polislerle tartışan genç kız, kendisini görüntüleyen gazetecilere de kızdı.
Polislerle tartışan genç kız, kendisini görüntüleyen gazetecilere de kızdı.

Yasağın son gününde Taksim Meydanı'na gelenler tek tek kimlik ve izin belgesi kontrolünden geçirildi. Turistlerin cep telefonundaki pasaport görüntüsü yerine bunun aslını göstermesi istenirken, durdurulan genç bir kız, "Ben yasağı delmedim, arkadaşımın ofisine geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

'YASAK DELDİĞİM DE YOK'

Gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören genç kız, "Başka kızları çekin. Ben niye çekiliyorum yani? Ben yasağı delmedim ki. Arkadaşımın ofisi var diyorum. Yasak deldiğim de yok yani. " diye söylendi. Genç kız, hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan tutarak düzenleneceğini söyleyen polis memurunun, "Elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz" uyarısı üzerine, "Yok öyle bir şey; elimi kolumu sallayarak değil ya. Olur mu öyle şey. Arkadaşlarım, onlar gelemediler, 'Sen gel' dediler" dedi. Ancak, hakkında tutanak düzenlenmesinden kurtulamadı.

  • Genç kız oradan uzaklaşırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben ne yapabilirim sizce? Çok mecbur oldum bugün. Allah'tan ne yapabilirim? Bu ne şans yarabbi? Neden ben neden? Ya sabır. Bugün hep bir aksilik, zehir oldu günüm. 'Şanssız kız' diye çekin" diye seslendi.

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