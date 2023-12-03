Taksim’de ticari taksi denetimi: Kurallara uymayan şoförlere ceza yağdı

Yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi sürücüsünün müşterisinden Taksim’den Sultanahmet’e gitmek için 300 lira para istediği ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesi sonucunda araç sürücüsünün daha önce aldığı şikayetlerden dolayı belediye ruhsatının da iptal edildiği ortaya çıktı. Ekipler 34 TCV 03 plakalı aracı bağlarken, taksi sürücüsüne ruhsatsız araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ve yükümlülüklere uymamaktan 872 lira ceza kesildi. Aracı bağlanan bir sürücü ise kendisini kameraya çeken muhabire, “Git başımdan, yürü git. Geri zekalı mısın? Başlayacağım basınına” dedi.