Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi: Siz de terörle mücadele edin

Taksim'de terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda devletin terörden prim yaptığını iddia edenleri eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sert dille eleştirdi. Sanatçı, akademisyen ve bazı siyasiler tarafından yapılan 'terör üzerinden prim yapıyorlar' paylaşımlarını eleştiren Baykal, "Devleti ve kurumları zan altından bırakmaya çalışıyorlar" dedi.

'BİR MANİNİZ Mİ VAR?'

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullandı.