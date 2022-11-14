Gündem Taksimde yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi Siz de terörle mücadele edin
POLİTİKA

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi: Siz de terörle mücadele edin

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal dün Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği bombalı saldırı üzerinden devlete saldıranlara cevap verdi. Baykal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden devlete saldıranlara, "Siz de terörle mücadele edin" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksimde yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi: Siz de terörle mücadele edin
Aslı Baykal - Deniz Baykal

Taksim'de terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda devletin terörden prim yaptığını iddia edenleri eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sert dille eleştirdi. Sanatçı, akademisyen ve bazı siyasiler tarafından yapılan 'terör üzerinden prim yapıyorlar' paylaşımlarını eleştiren Baykal, "Devleti ve kurumları zan altından bırakmaya çalışıyorlar" dedi.

'BİR MANİNİZ Mİ VAR?'

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullandı.
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