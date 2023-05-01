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Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri: Sadece polis kontrol noktalarından geçiş sağlanıyor

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla İstanbul Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar da belirlendi. Geçiş sadece polis kontrol noktalarının olduğu bölgelerden sağlanıyor. Açıklama yapan gruplar ise Taksim'den ayrılıyor.

12:27 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Açıklama yapan gruplar Taksim'den ayrılıyor

Açıklama yapan gruplar Taksim'den ayrılıyor

Taksim'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Bölge demir bariyerlerle çevrildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren Maltepe’de, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü ile Kartal'da Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Alternatif olarak D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

Sadece polis kontrol noktasından geçişlere izin veriliyor

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.


İzin verilen gruplar ise açıklamalarını yapıp Taksim'den ayrılıyor.


İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar sizlersiniz
İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar sizlersiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Soylu, işçilerin her zaman, ülkeyi bölmeye çalışanların, her siyasi görüşü, her toplum kesimini bir ayrıştırma aracı olarak istismar etmeyi ilke edinenlerin ve bu ülkeyi iç çatışmalar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin peşinde olduğunu belirtti. Bakan Soylu, İşçilerin bugün Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz" dedi.

#taksim
#1 Mayıs
#İstanbul
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