Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri: Sadece polis kontrol noktalarından geçiş sağlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Soylu, işçilerin her zaman, ülkeyi bölmeye çalışanların, her siyasi görüşü, her toplum kesimini bir ayrıştırma aracı olarak istismar etmeyi ilke edinenlerin ve bu ülkeyi iç çatışmalar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin peşinde olduğunu belirtti. Bakan Soylu, İşçilerin bugün Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz" dedi.