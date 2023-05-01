Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri: Sadece polis kontrol noktalarından geçiş sağlanıyor

Açıklama yapan gruplar Taksim'den ayrılıyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren Maltepe’de, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü ile Kartal'da Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Alternatif olarak D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.
Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.
İzin verilen gruplar ise açıklamalarını yapıp Taksim'den ayrılıyor.