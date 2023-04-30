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Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısının yapılacağı için bazı yolların kapatılacağı bildirildi. Buna göre, bugün saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

19:14 . 30/04/2023 Pazar
AA
Arşiv.

Arşiv.

Ankara'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yapılacak etkinlik nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak .Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısının yapılacağı belirtildi.

Buna göre, bugün saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Yarın saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapalı olacak.

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca yarın saat 08.30'dan itibaren Anadolu Meydanı Ankaray durağı açık hava toplantısı sona erene kadar kapalı kalacak.



#1 Mayıs
#Ankara
#Trafik
#Anıt Caddesi
#Turgut Reis Caddesi
#Anadolu Meydanı
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