Gündem Taksimdeki terör saldırısının faili 4 ay önce geldiği kentte tekstilde çalışarak kamufle olmuş
İSTANBUL

Taksim'deki terör saldırısının faili 4 ay önce geldiği kentte tekstilde çalışarak kamufle olmuş

Taksim'deki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın, 4 ay önce geldiği İstanbul'da, kamufle olmak için tekstil atölyesinde çalıştığı belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Taksimdeki terör saldırısının faili 4 ay önce geldiği kentte tekstilde çalışarak kamufle olmuş
Terörist Ahlam Albashır.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin talimatıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin emniyet güçlerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan ve gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın, yaklaşık 4 ay önce B. isimli bir şüpheliyle İstanbul'a geldiği ve Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldığı belirlendi.

Tekstil atölyesinde çalışmış

  • Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin 4 ay süreyle kamufle olmak amacıyla bir tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edildi.

Teröristin Esenler'de çalıştığı atölye.
Teröristin Esenler'de çalıştığı atölye.

Yakalandıktan sonra sorgusunda PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashır'ın, eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldığı, İstanbul'da kamufle olduğu 4 ay boyunca da terör örgütü merkeziyle irtibatın, evinde kaldıkları diğer şüpheliler üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Olay günü Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçen şüphelinin, B. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldiği, bombayı yerleştirdiği bankta bir süre oturduğu, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaştığı belirlendi.

Saldırıdan sonra infaz edilmesi talimatı verildi

Polis ekiplerinin, saldırının öncesinde ya da hemen sonrasında Albashır'dan ayrıldığı ve olay yerinden kaçtığını değerlendiren B. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan bazı şüphelilerin sorgusunda, saldırının talimatını veren terör örgütünün Aynularab'daki merkezinin ayrıca saldırgan Ahlam Albashır'ı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaları ve orada infaz etmeleri yönünde emir verdiği ortaya çıktı.

Saldırgan Albashır ile olayla ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
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Beyoğlu İstiklal Caddesinde bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır, olayın ardından önce Esenlere, ardından da Küçükçekmecede kaldığı eve gitmiş, polis ekiplerinin gece düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.
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PKKPYD üyesi teröristin Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yakalandığı ev görüntülendi. Kadın teröristin polisin geldiğini görünce camı kırarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
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Operasyon hakkında konuşan alt katta oturan Sezgin Ceylan, “Gece 02.30 sıralarındaydı, sesler duyduk. Cama çıkmaya çalıştık, özel harekat, polis vardı. Bize, içeri girin dediler. Sonra patlama sesi geldi. Cam kenarından baktım, özel harekat polisleri köpeklerle gelmişti. Eve operasyon yaptılar. Fazla detaylı bir şekilde bilmiyorum” dedi.
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Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de yakalandığı ev görüntülendi.

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