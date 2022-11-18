Taksim’deki terör saldırısının kilit isimlerinden biri daha gözaltında: Bilal Hassan'ın kaçmasına yardımcı oldu

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Hain terör saldırısının firarisi Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına çıkmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.

Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşılırken Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da dikkat çekti.



Kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Kobani'deki teröristlerden Halil Mence'den aldığını belirtti.

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GÜNDEM İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Jarkas ifadesinde, "Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'in gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" dedi.

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Hüseyin Güneş'in de polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

OYNAT 00:57 İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan teröristin makyaj malzemesi aldığı görüntüler İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali Taksim'e bir araçla geliyor. Araçtan inen kadın bir mağazaya girip makyaj malzemesi bakıyor.



İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e gelişi yer alıyor. 3 teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir'in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın uzaklaştığı görülüyor.



Terörist kadının saldırıdan dakikalar önce de bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor. O anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. BiP'te paylaş

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