Talas’ta 100. Yıl’a coşkulu kutlama

Kayseri Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ tüm hızıyla sürüyor. Son bir ay içerisinde açılıştan temel atmaya, şenlikten konser ve film gösterimlerine kadar 7 farklı program gerçekleştirilerek şehrin sosyo-ekonomik yapısına ve kültür sanat hayatına büyük katkı sağlandı. Talas’ta 100. Yıl etkinlikleri 25 Temmuz’daki Kadınlar Matinesi ile başladı. Eşini kaybeden bir kadının hayata tutunmasını konu edinen ‘Nadide Hayat’ filmi, kadınlara ücretsiz olarak gösterildi. Büyük ilgi gören kadınlar matinesinin ikincisinde ise şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan ‘Kesişme: Eren Bülbül’ filminin gösterimi yapıldı. Etkinlikler kapsamında yamaç paraşütü iniş alanında iki gün boyunca yapılan çocuk şenliğine on binler katıldı. TRT müzikallerinin yanı sıra çocuk oyunları, yarışmalar, robot teknolojileri, şişme oyun grupları gibi çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği şenlikte, hem çocuklar hem de büyükler doyasıya eğlendi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Talas Festival 100. Yıl Etkinliklerinde bir sonraki organizasyon ise Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası mesafe yarışması oldu. Yurt içinden ve yurt dışından 150 sporcunun katılımıyla 6-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık bir hafta süren etkinlik, kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Yerli ve yabancı katılımcılar, organizasyon başarısına dikkat çekerken duygularını, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a özel teşekkürle ifade etti.

Yenilenen yüzüyle Mevlana Mahalle Meydanı da Talas Festival 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında hizmete girdi. İçerisinde gençler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için ayrı ayrı faaliyet sahalarının bulunduğu 20 bin m2.’lik meydan için 12 Ağustos’ta görkemli bir açılış töreni düzenlendi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenen Mevlana Mahalle Meydanı açılışında çocuklara yönelik boyama ve oyun etkinlikleri ile halk oyunları ve mini müzik dinletileri gerçekleştirildi.

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