Talas’tan Elbistan’a dayanışma ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elbistan’da inşa ettikleri Talas Kent Yaşam Alanı’nda depremzedelerle bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı dayanışma ziyaretinde her yaştan depremzede vatandaş Başkan Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de eşlik ettiği ziyarette alanı gezerek depremzedelerle sohbet eden Başkan Yalçın’a özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. Ziyaret sırasında vatandaşlara hitap eden Başkan Yalçın, seçim sonrası depremzedelere yönelik olumsuz uygulama ve mesajlara atıfta bulunarak depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraşlıların yanlarında olduklarının

altını çizdi.

ALLAH O ACIYI BİR DAHA GÖSTERMESİN

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Sizler gibi depremi yaşamış insanların karşısında konuşmak zordur. Allah, o acıyı bir daha göstermesin. Depremin ilk anından itibaren size hizmet etmeye çalıştık. Sizlere harcadıklarımızı, sizler için yaptığımız işleri söylemek aklımızın ucundan bile geçmez. Hepsi helali hoş olsun. Hatta burada konteyner kenti bitirip giderken ‘siz hakkınızı helal edin’ dedik. Yapılanlar kardeşin kardeşe söyleyeceği şeyler değildir” dedi.

TALAS BELEDİYESİ, BİZİMLE HEMHAL OLDU

Programda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Talas Belediyesi’nin ve Başkan Yalçın’ın kendileriyle hemhal olduğunun altını çizerek ilk günden itibaren Talas’ın desteğini gördüklerini söyledi. Talas halkına ve yöneticilerine çok teşekkür eden Başkan Gürbüz, “Allah onlardan razı olsun. Özellikle Talas Kenti bir yaşam alanı haline getirdiler ve sonrasında burada yaşayan kardeşlerimizin tüm dertleriyle hem hal olmak gibi bir görev edindiler. Buradan Talas Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Burası Talas Belediyemizin gayret ve çabalarıyla meydana geldi. Kardeşlik yoklukta belli oluyor. Talas bizim kardeşimiz. Sizler adına ben tekrar teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.” diye konuştu.

Depremi göz ardı etmeden önlem almaya çalışıyoruz

17 Ağustos Marmara Depreminin 24. yıl dönümünde ilçede yaptıkları depreme yönelik çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi. Depreme her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Yalçın, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini bir yandan da geçici barınma merkezi oluşturduklarını ifade ederek, “Şu anda Talas’ta 41 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Depreme dayanıklı binalarla daha güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Bununla birlikte muhtemel bir deprem veya afet durumunda kullanılmak üzere Başakpınar Asfalt Şantiyemizin yanındaki 30 bin metrekarelik alanda 103 konteynerlik Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyoruz” dedi.

ACİL DURUM KONTEYNERLERİ

Bunlara ilave olarak ilçedeki nüfus yoğunluğuna göre park ve meydanlara Acil Durum Konteyneri yerleştirdiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “İlkini Mevlana Mahalle Meydanına, ikincisini Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkına koyduğumuz ‘Acil Durum Konteyneri’ ile muhtemel deprem veya diğer afetler için tedbir alıyoruz. İçerisinde acil yardım müdahale malzemelerinden jeneratöre, battaniyeden megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar her türlü acil yaşamsal malzemenin yer aldığı acil durum konteynerinin sayısını ilçe genelinde 20’ye çıkarmaya planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK AFET BİLGİ SİSTEMİ

Afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için de Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemini kurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Yalçın, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Afet anındaki çalışmalara altyapı oluşturmak için bir sistem geliştiriyoruz. Tek bir ekranla ulaşılabilecek 3 boyutlu haritalarla afete yönelik tüm riskler analiz edilip afet anında ve sonrasında krizi yönetebileceğiz. Mesela depremde binalarda oluşacak hasarlar, saatler içinde bu sistemle öğrenilebilecek. Hangi binada kaç kişinin bulunduğu tespit edilebilecek. Bunun koordinasyonunu sağlamak amacıyla da Afet İşleri Müdürlüğünü kurduk. Bu sistemle bütün devlet kurumları tek bir sistemde toplanarak afette hızlı ve koordineli bir çalışma sağlanacak. İnşallah Türkiye’ye örnek bir iş yapmış olacağız. Bizim bu yapacağımız iş Türkiye’de belki de bir kıvılcım olacak” şeklinde konuştu.







