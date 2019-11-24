Gündem Talat Atilla Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım
POLİTİKA

​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum

Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce Külliye'de görüştü' iftirası, bir süredir gündemin en önemli konularından birisi durumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün İzmir'de yaptığı açıklamalarda böyle bir şey olmadığını kesin dille belirtirken, konunun muhattaplarından olan Muharrem İnce de görüşmeyi yalanladı. Sözcü yazarı Rahmi Turan ise, haber kaynağınının Talat Atilla olduğunu duyurdu. Talat Atilla sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapsamı isteniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapsamı isteniyor.

Gazeteci Rahmi Turan, ‘CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin genel başkanlığı için Külliye’de bir görüşme gerçekleştirdiği’ iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille yalanladı, Kılıçdaroğlu ise iddiayı kabul etti. Tekrar sahneye çıkan Turan, Külliye’ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıklayınca CHP’de ortalık karıştı. Turan, İnce’nin tepkisi üzerine kaynak olarak gazeteci Talat Atilla’ya işaret etti. Atilla da kaynağının CHP’li olduğunu ve iddiayı Kılıçdaroğlu’na da doğrulattığını açıkladı.

Dedikoduların hepsinin CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söyleyen Muharrem İnce "CHP bu pisliği temizlemelidir. Kılıçdaroğlu 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir. Öğrenmek benim hakkım. Muhakkak hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'nin açıklama yaptığı sırada Talat Atilla sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Atilla'nın açıklaması şöyle:

"Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım..."

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
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