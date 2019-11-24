​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım.

Gazeteci Rahmi Turan, ‘CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin genel başkanlığı için Külliye’de bir görüşme gerçekleştirdiği’ iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille yalanladı, Kılıçdaroğlu ise iddiayı kabul etti. Tekrar sahneye çıkan Turan, Külliye’ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıklayınca CHP’de ortalık karıştı. Turan, İnce’nin tepkisi üzerine kaynak olarak gazeteci Talat Atilla’ya işaret etti. Atilla da kaynağının CHP’li olduğunu ve iddiayı Kılıçdaroğlu’na da doğrulattığını açıkladı.

Dedikoduların hepsinin CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söyleyen Muharrem İnce "CHP bu pisliği temizlemelidir. Kılıçdaroğlu 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir. Öğrenmek benim hakkım. Muhakkak hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'nin açıklama yaptığı sırada Talat Atilla sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Atilla'nın açıklaması şöyle:

"Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım..."

Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum..Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...

— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019