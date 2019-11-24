Talat Atilla'dan yeni açıklama: Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce Külliye'de görüştü' iddianın kaynağı olan Talat Atilla, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Atilla, açıklamalarında "Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde yüz doğru' yanıtı bana geldi" ifadesini kullandı.

Atilla'nın Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada...

Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine dogrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık acıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi?

Haber kaynağımı.. Medya derimi yüzse.. Mahkemeler müebbet verse... Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım.... Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok."

9) Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada...

"Biliyorum, açıklayamam" dedi.

Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim REKLAM November 24, 2019

10) Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum.

Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi.

Parçaları toplayınca;

Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum. — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019

11) Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse...

Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine dogrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık acıklamalıdır.

Beklenen ne?

Haber kaynağımı deşifre etmem mi? — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019

12) Haber kaynağımı..

Medya derimi yüzse..

Mahkemeler müebbet verse...

Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım....

Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var.

Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019