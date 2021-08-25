Taliban Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye'den yardım istedi

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor." dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir

Taliban teknik yardım istedi

Bu gelişmelerin ardından Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Taliban'ın Türkiye'den Kabil havaalanını işletmek için teknik yardım istediğini ancak Türk askerinin ağustos ayı sonuna kadar tamamen geri çekilmesinde ısrar ettiğini belirtti.

İsmini açıklamayan Türk yetkilinin "Türk Silahlı Kuvvetleri olmadan işçilerin güvenliğini sağlamak riskli bir iştir" dediği ifade edildi.

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Konuyla ilgili olarak Taliban ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen yetkili, bu arada birliklerin geri çekilmesi için hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Nihai karar birkaç gün içinde verilecek

Başka bir Türk yetkili ise nihai kararın ağustos ayı sonuna kadar verileceğini ifade etti.