​Taliban lideriyle görüşebilirim: Türkiye yol geçen hanı değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban güçlerinden kaçarak Türkiye’ye yönelen Afganlar için Türkiye’nin çeşitli önlemler aldığını belirtti. CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Sınırlarımızdaki duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. İran ve Irak’ta yükselen duvarlar, ülkemize giren düzensiz göçü engellemek için. Çok da fazla kalmadı. Sınırlarımız duvarlarla örülüyor” dedi.

DURUM ÇOK SIKINTILI

Göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye’de attıklarını söyleyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti: Suriye’den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz bunlara kapılarımızı açtığımız gibi bunlar içerisinden hakikaten meslek, sanat sahibi olan birçok Suriyeli de bizde vatandaş oldu. Afganistan durumu biraz daha farklı. Sınırlarımızdaki duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. İran ve Irak’ta yükselen duvarlar, ülkemize giren düzensiz göçü engellemek için. Çok da fazla kalmadı. Sınırlarımız duvarlarla örülüyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yol geçen hanı değildir

Bu son gelişmeler gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban’la bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya dek şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir.

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Bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak bu defa Afganistan’daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz.

AFGANİSTAN’LA BAĞLARIMIZ VAR

Afganistan’da kendi soydaşlarımız durumunda olanlar da var. Bazı adımları atıp yanımıza kimleri alabiliriz, onların çalışmasını yapıyoruz. İlgili üst düzey yönetici arkadaşlarımı yurtdışına gönderdim bununla ilgili olarak. Aynı şekilde Katar’la bu akşam (dün) görüşmem oldu. Her şeyi savaşla, askeri olarak halledeceğiz diye bir şey yok. Askeriyenin veya savaşın geçerli olduğu yer var, bir de siyasetin, diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim siyaset anlayışım nereye kadar muvaffak olabilecekse orayı bizim başarmamız lazım. Şu anda Afganistan’da bu konumdayız. 35 milyon nüfusu olan bir ülke.

TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI DEĞİL

Herkes şunu da bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil. 2021 yılında şu an itibarıyla 253 bin 300 civarında düzensiz göçü engelledik. 85 kilometrelik duvar çalışması İran sınırımızda devam ediyor. 79 km boyunca kamera ve algılayıcı sistemler inşa edildi. Düzensiz göç hareketleri sürekli olarak kamera sistemleriyle izleniyor. Bunun yanında termal kameralarla gece geçişleri önlenirken İHA’lar vasıtasıyla sınırlarımız kontrol altında tutuluyor. Emniyet ve Jandarma tarafından sınır bölgelerimize ve düzensiz göç rotası olarak belirlenen bölgelere ilave ekipler sevk edilmiştir. Bütün bu tedbirleri düzensiz göçü engellemek için alıyoruz. Birileri de içeride maalesef bu işi kabartmak için yalanla beraber bu adımları atıyorlar.

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OYNAT 00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun dış politika tecrübesi var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim.' açıklamasını değerlendiren Erdoğan, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerden mağlubiyetle ayrılmış bir kişi. Uluslararası camiada Bay Kemal hangi dış politikayı yapmış. Biz uluslararası camiada dış politikayla yatıp kalktık. Bu konuda konuşmayı bile zayi sayarım.' dedi.



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OYNAT 03:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl kendimize ait yangın söndürme uçağı alacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Yangınlarda ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'lar sayesinde ilk müdahaleyi 12 dakikaya indirdik. ' dedi. BiP'te paylaş

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THK’yı CHP zihniyeti batırdı

Son günlerde gerçekleşen yangınlara ilişkin gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile alakalı soru üzerine de Erdoğan, şunları söyledi: THK devletin bir kurumu değildir. THK’nın elindeki uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma da değil. Birkaç yıl önce kurumun elindeki uçakların yetersiz olduğunu, THK’nın mezarlığa döndüğünü söylemiştim. THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini çürümeye terk etmişler. Bunların 3 tanesi pert, 6 tanesi ‘eh’. THK 1985’ten itibaren Orman İdaresi’ne yangın söndürme hizmeti vermiş. Bunun için de karşılığında çok ciddi bedeller almış devletten. Ama filosunu genişletme, mevcut uçaklarını modernize etme derdi olmamış. O dönemde kurumun arkasında CHP zihniyeti vardı. Şimdi çıkıp THK’yı çalıştırmıyor diyorlar. THK’yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Kurumun içine düştüğü durumu kurumu bu hale getirenlerin kara propagandalarıyla hükümete yöneltme çabalarını hayretle izliyorum.

Millet İttifakı’nın kendi sorunu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusundaki soruyu cevaplayan Erdoğan, “Ben bu tür bir şeyi düşünmekle sorumlu değilim. Bu Millet İttifakı’nın sorunudur. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda konuştuk, sağ olsun Devlet Bey bu işi daha önceden açıkladı. Partinin bu konudaki kanaati belli. Kamuoyunu bu tür şeylerle fazla meşgul etmeyelim derim” şeklinde konuştu.

İbrahim Reisi ile görüştü