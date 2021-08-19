Taliban Türkiye'ye hassas yaklaşıyor:  Afganistan’da iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilgili kurumların Afganistan’da bir süredir Taliban’la irtibat halinde olduğunu söyleyerek “Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVNet, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV ve TV 360 ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taliban yöneticilerinin itidalli ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, “Özellikle Taliban’ın Türkiye’ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı çok daha hassastır. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'a ilişkin Erdoğan, 'Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydi. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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AHDE VEFANIN GEREĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1921’de imzalanan ittifak anlaşmasında “İki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir” ifadesi var. Yönetimde kim olursa olsun, iyi ve kötü gününde Afganistan’ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i Külliye’de kabul etti.

(Taliban’ın ‘Afganistan’da yabancı güç istemiyoruz’ açıklaması) Biz askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı yeni yönetimin de uluslararasında işini kolaylaştıracaktır. Havalimanının emniyeti konusunda Libya’daki gibi ikili bir anlaşmayla bunu çözebiliriz. Bu, Taliban olabilir, daha önceki gibi mevcut yönetim olabilir.

(Görüşme trafiği) Bu ara trafik çok yoğun. Örneğin bu hafta sonuna kadar Merkel’le bir görüşmemiz söz konusu, Sayın Putin’le hafta sonunda görüşmemiz söz konusu. Avrupa’dan birçok ülkenin liderleriyle görüşmeler söz konusu.

OYNAT 02:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başına tercüman kadar taş düşsün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin ABD ile Afganistan konusunda gizli bir anlaşma yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?' dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere ise 'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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YALAN TERÖRÜNÜN MİMARI

(CHP’lilerin yangın ve sellerle ilgili sosyal medyada dolaşıma soktuğu yalanlar) Yalan terörünün mimarı Türkiye’de ‘Bay Kemal’dir. Antalya’da belediye başkanlığı CHP’de, Muğla’da, İzmir’de CHP’de. Bütün buralarda acaba sizin karadan bu işlere müdahalelerde nerede itfaiyeleriniz? Sen sel afetinde ne yaptın? Bunu ortaya koy. Yalan ve iftira konusu bizim siyasi hayatımızın her döneminde mücadele ettiğimiz bir sorun. Kimle? Bay Kemal’le. Birlik ve beraberliğimizi en çok güçlendirmemiz gereken tabii afetlerde bile bunlar yalan ve iftira çarkını işletmekten geri durmuyor.

OYNAT 01:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin son dönemde afetler üzerinden siyasi rant devşirme çalışmalarını ve karalama kampanyalarını da eleştiren Erdoğan, 'Gönlüm bunu istemiyor ama söylemek zorundayım. Biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Hangi şartlarda beraber olacağız. Her zaman karalamak için bir şeyler mi söylemek lazım? Yapılması gereken bir şey vardı da yapılmadı mı? Antalya'da, Rize'de bunu gördüm. Burada da bunu gördüm. Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Onlar bunu yapsa da yapmasa da görevimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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SOSYAL MEDYAYA DENETİM

Bu yalan ve iftira kampanyasının en başında muhalefet adına konuşan siyasetçiler, milletvekilleri bulunuyor. Yalandan başka hiçbir şey konuşmayanlar sosyal medya mecralarını adeta kendilerine yuva edinmişler. Geleneksel medyada denetim görevini yerine getiren kurulumuz var. İnşallah Meclis’in açılmasıyla sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız. Sahada yürüttüğümüz mücadelenin kendini bilmez birilerinin yalanlarıyla baltalanmasına müsaade etmeyeceğiz.

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GÜNDEM Etiyopya Başbakanı Ankara'da

Başınıza tercümanım kadar taş düşsün

(CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan-Biden görüşmesinde Afgan mülteci alma sözü verildi” iddiası) Hukukta bir kaide vardır: Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam nereden bunu gördü? Kim kendisine bunu sufle etti? Kendi büyükelçisi bile öyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Bu adam yalancı, bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü yok. Söyledikleri tek şey var: Orada dışişleri yetkilisi yoktu. İlla Dışişleri yetkilisinin mi olması lazım? Ben varım orada. Dışişleri bana bağlı. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. Zerre kadar hukuk bilgin varsa, mademki böyle bir iddian var, bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Bu tür yalanlar üzerinden bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır, bunlar da ahlaksızdır.

DÜNYA Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin tutuklanması için Interpol'a başvurulacak: Devlet kasasından 169 milyon dolar da kaçırmış

Afrika teması genişliyor

Sadece Türkiye’nin son dönemdeki Afrika temasları artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşme ardından Erdoğan ve Ahmed, heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında çaşitli alanlarda 3 anlaşma imzalandı.

FETÖ okulları devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün Etiyopya’daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımız’a devredildiğini açıkladı. Bu görüşmeyle birlikte Erdoğan, etkisi devam eden pandemiye rağmen son iki ay içerisinde beşi yüz yüze olmak üzere 13 Afrika lideriyle temas kurmuş oldu.

BAE’den ciddi yatırımlar gelecek

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan’ı kabulüyle ilgili detayları veren Erdoğan, BAE’nin yakın zamanda Türkiye’de ciddi yatırımlar yapacağını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı’yla da bir görüşmemiz oldu. BAE’nin Türkiye’ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunları görüştük. Gerek Varlık Fonu başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu başkanımı da davet etmiştim. Öyle bir görüşme oldu ki hangi başlıklar üzerinden bir yatırım veya bir yol haritası belirleyelim, BAE de buna göre adımlarını atmış olsun dedik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, planları var. İnşallah çok kısa zamanda BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.

DEVLETLER ARASINDA GİDİŞ GELİŞLER OLABİLİR

Devletler arasında gidiş gelişler hep olabilir. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak, bu görüşmelerle birlikte belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bölgedeki bazı sıkıntıları, temenni ediyorum ki, aynı kültürün, inancın mensupları olarak gidermiş oluruz.

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