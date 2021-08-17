Taliban'dan ilk mesaj: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye’nin kendileri için kardeş ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirtti.
- Şahin, dün yaptığı açıklamada, “Türkiye bizim için kardeş ülke. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da iş birliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz” ifadelerini kullandı.
Afganistan’da kurulacak hükûmetin dünyadaki düzene uyum sağlayacağını söyleyen Taliban Sözcüsü, “Bölgede herkesle uyum içinde olacağız. Temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz” dedi.