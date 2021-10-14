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ANKARA

Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki beraberindeki üst düzey heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığında, Bakan Çavuşoğlu ve Afganistan'dan gelen Taliban heyeti görüşmesi gerçekleşti.

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Haber Merkezi Diğer
Talibandan Türkiyeye üst düzey ziyaret
Bakan Çavuşoğlu ve Afganistan'dan gelen üst düzey Taliban heyeti.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor. Taliban cephesinden yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bugün, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye hareket etti. Muttaki'nin başkanlık ettiği heyeti taşıyan uçak, Katar’ın başkenti Doha’dan havalandı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 14.20'de indi.

Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Heyet üyeleri daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığında, Bakan Çavuşoğlu ve Taliban heyetinin görüşmesi başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklama yapmasının öngörüldüğü belirtildi.

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Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik

  • Taliban yönetiminin Türkiye'ye gelen heyetinde yer alan isimler şu şekilde:
  • - Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi
  • - Enformasyon ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva
  • - İstihbarat Başkanı Molla Abdulhak Vasık
  • - İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal Celali
  • - Siyasi Ofis Üyesi Mevlevi Şahabeddin Dilaver
  • - Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed Suheyl Şahin
  • - Kıdemli Taliban yöneticisi Hacı Muhammed İbrahim
  • - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Taliban heyetinin Afganistan konulu "Moskova Görüşmeleri" için önümüzdeki hafta Rusya'ya geleceğini açıkladı. Moskova görüşmeleri Çin, Pakistan, Hindistan ve İran'ı da kapsıyor.

Rusya'dan 'Taliban'a davet: Moskova'ya gelmelerini bekliyoruz
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Rusya'dan 'Taliban'a davet: Moskova'ya gelmelerini bekliyoruz

TALİBAN'DAN İYİ İLİŞKİ MESAJI

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, daha önceki açıklamalarında Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtmişti.

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir'' ifadelerini kullanmıştı.

  • Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.


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