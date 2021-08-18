​Taliban’ın mesajları olumlu: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz​

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün’de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Afganistan’da yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil’de bir boşluk oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban’ın bu gelişmeyle Kabil’e girerek ülke yönetimini de facto olarak ele geçirdiğini kaydetti.

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TALİBAN’IN MESAJLARI OLUMLU

Çavuşoğlu, “Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil’de ve Taliban’la görüşme hazırlıkları yapıyorlar” diye konuştu. Katar’ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

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GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Ülkenin bazı bölgeleri ve Kabil’deki havaalanında panik ortamı oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu. Sivillerin havaalanına girmesi ve piste, uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti. Tabii ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli şekilde ayrılması için gereğini yapıyoruz” dedi.

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TAHLİYELER DEVAM EDECEK

Türkiye’nin havaalanında güvenlik ve yönetimi üstlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Orada ABD ve İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyelerin yapılması devam edecek. Biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızın değil, diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine de yardımcı oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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EN ÇOK DESTEK VEREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Çavuşoğlu, bu konuda birçok dışişleri bakanıyla görüştüğünü de vurgulayarak şunları kaydetti: “Ama esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor ve biz neler yapabiliriz. Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan’ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik. Havaalanındaki mevcudiyetimiz ise Kabil’de çerçeve ülkeyiz. Havaalanının güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Tüm bu konuları şimdi kendi aralarında müzakere edecekler, geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak bunların hepsini görüşeceğiz.”

Yoğun diplomasi