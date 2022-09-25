Talimatı Ümit Özdağ vermiş: 20 kişinin saldırısına uğrayan Zafer Partili Soner Çam partiden istifa etti

Zafer Partisi’nden istifa eden partinin Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ’a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
- Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çam, Ümit Özdağ’ın kendisi ve arkadaşını dövdürdüğünü öne sürdü. Çam konuya dair açıklamasında “Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler” dedi.
Çam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arkadaşı ve kendine ait darbedilme fotoğraflarını paylaştı. Arkadaşının büyük darbe aldığı ve kanlar içinde kaldığı görüldü.