Gündem Talimatı Ümit Özdağ vermiş 20 kişinin saldırısına uğrayan Zafer Partili Soner Çam partiden istifa etti
POLİTİKA

Talimatı Ümit Özdağ vermiş: 20 kişinin saldırısına uğrayan Zafer Partili Soner Çam partiden istifa etti

Arkadaşının ve kendisinin Ümit Özdağ'ın talimatı ile 20 kişinin saldırısına uğradığını iddia eden Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Talimatı Ümit Özdağ vermiş: 20 kişinin saldırısına uğrayan Zafer Partili Soner Çam partiden istifa etti
Çam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arkadaşı ve kendine ait darbedilme fotoğraflarını paylaştı.

Zafer Partisi’nden istifa eden partinin Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ’a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

  • Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çam, Ümit Özdağ’ın kendisi ve arkadaşını dövdürdüğünü öne sürdü. Çam konuya dair açıklamasında “Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler” dedi.

Çam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arkadaşı ve kendine ait darbedilme fotoğraflarını paylaştı. Arkadaşının büyük darbe aldığı ve kanlar içinde kaldığı görüldü.

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