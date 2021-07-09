Gündem Tam 12 yıl beklemişlerdi Babasının kullandığı otomobilin altında kalan Zeynep kurtarılamadı
ORDU

Tam 12 yıl beklemişlerdi: Babasının kullandığı otomobilin altında kalan Zeynep kurtarılamadı

Ordu'nun İkizce ilçesinde Ünal Bektaş'ın otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı kızı Zeynep Bektaş (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. 12 yıl süren tedavinin ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen Zeynep'in ölümü aileyi yasa boğdu.

Haber Merkezi DHA
Tam 12 yıl beklemişlerdi: Babasının kullandığı otomobilin altında kalan Zeynep kurtarılamadı
Babası Ünal Bektaş'ın kullandığı otomobilin altında kalan küçük Zeynep hayatını kaybetti.

Olay, çarşamba günü öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Seymenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Bektaş, evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, aracın arkasında bulunan kızı Zeynep Bektaş'a çarptı. Çarpma sesi üzerine otomobilden inen Bektaş, kızının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Ağır yaralanan Zeynep, ilk olarak ailesi tarafından ilçedeki sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zeynep, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

  • Evin tek çocuğu olan Zeynep'in, anne ve babasının 12 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğü ve bu tedavi sonucu Zeynep bebeğin dünyaya geldiği öğrenildi. Talihsiz Zeynep'in yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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