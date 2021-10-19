Tamir ettikleri elektronik aletlerle kardeşlik bağını güçlendiriyorlar

Arnavutköy’deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, “Gönül Köprüsü Projesi” ile kamu kurumlarındaki bozuk bilgisayarları toplayıp tamir ederek köy okullarına ulaştırıyor. Hem teorik eğitimlerini pratiğe dökmek hem de hiç bilgisayarı olmayan köy okullarını teknolojiyle buluşturmak için el ele veren öğrenciler, projeyi 4 yıl önce hayata geçirdi. “Atıl bilgisayarları tamir ederek ihtiyacı olan okullara verelim, böylece bilişim bölümünde okuyan öğrencilerimize uygulama alanı oluşturalım.” diyerek yola çıktıklarını belirten Okul Müdürü Halis Marangoz, “Burada çocuklarımız en etkili yöntemlerden biri olan yaparak ve yaşayarak öğreniyor. En batıdaki bir öğrenci, en doğuda okuyan bir kardeşine bilgisayar gönderiyor. Bu sayede çocuklar arasında kardeşlik bağları güçleniyor. Bu proje idarecisinden öğretmenine, öğrencisinden velisine okulun gönül zenginliğini gösteriyor” dedi.

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400 BİLGİSAYAR 40 İLDEKİ KÖY OKULLARINA GÖNDERİLDİ

Marangoz, proje sayesinde 400 bilgisayarı 40 ildeki köy okullarına gönderdiklerini dile getirerek, projenin, öğrenciler üzerinde birçok olumlu etki meydana getirdiğini aktardı. Öğrencilerin her şeyden önce bölümlerine olan ilgi ve öğrenme motivasyonun arttığını vurgulayan Marangoz, imkanları kısıtlı okullardaki arkadaşlarından gelen olumlu geri dönüşlerin öğrencileri motive ettiğini, işlerine daha da canla başla sarıldık-larını kaydetti. Halis Marangoz, bu anlamda birçok okula da örnek olduklarını, bu olumlu örneklerin çoğalmasını istediklerini dile getirerek, “Yeter ki hiç bir şey atıl kalmasın, devletin tek bir kuruşu heba olmasın, faydalanılsın istiyoruz” diye konuştu.

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KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZDA BİR SEVGİ BAĞI OLUŞTURUYOR

Bilişim Teknolojileri 11. Sınıf öğrencisi Caner Duman, aldıkları eğitim sayesinde bilgisayar arızalarını tamir etiklerini, aynı zamanda donanım, yazılım, fotoshop gibi dersler aldıklarını da anlatarak, “Burada edindiğimiz eğitimi anlamlı bir proje ile taçlandırmak istedik. Bu amaçla Elektronik Gönül Köprüsü Projesi’ni hayata geçirdik. Bilgisayara ihtiyacı olan köy okulları için kamudan topladığımız bozuk bilgisayarları tamir edip onlara gönderiyoruz. Bu da aramızda bir sevgi bağı oluşturuyor.” diye konuştu. Berkay Aslan ise, “Gelecekte de bilişim sektörünün öne çıkacağını düşünüyorum. Projede yer almaktan çok mutluyum ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.