Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter

"75 yaşında yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yeneceksin diye biz kaç seçim daha kaybedeceğiz? Çocuklarımızın geleceği gitti. Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener. Başka bir yerde yenemez."