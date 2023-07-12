Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklama yaptı.
Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Özcan, 10 gün süren "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün ardından öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Daha sonra yürüyüşüne devam eden Özcan, CHP Genel Merkezi yakınlarında mola verdi. Ardından kendisine destek veren vatandaşlarla yürüyerek saat 17.00 civarında parti önüne gelen Özcan, otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi.
- Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır Genel Başkan olduğunu ifade eden Özcan, "Genel Başkana 13 yıl boyunca şans verdik. 13 yıl boyunca 11 genel, yerel seçim, referandum kaybetti, yeter artık, yeter." diye konuştu.
"Kurultayda aday olmayacağını açıkla"
- Özcan, "Bu kafayla o belediyeleri de kaybedersek Kemal Bey'in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla. Parti programını güncelle. 'Ekim sonunda ben gidiyorum' de, bizleri de rahatlat."şeklinde konuştu.
Özcan, konuşmasının ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.