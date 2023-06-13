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Tanju Özcan CHP'ye geri döndü: O da 'değişim şart' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cezası bitti. Özcan, kurultay sürecini başlatan CHP'de "Değişim" tartışmalarına yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.

14:18 . 13/06/2023 Salı
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Tanju Özcan

Tanju Özcan

Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü. Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

'Değişim zaruri ve demokrasinin gereği'

Habertürk'e konuşan Tanju Özcan, "Değişim zaruri ve demokrasinin gereği. Kılıçdaroğlu bunu yaparsa biz bunu fedakarlık sayarız." dedi.

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirten Özcan, "Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur." açıklamasında bulundu.

Özgür Özel'e de değindi

Özgür Özel'in "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım." sözlerini de değerlendiren Özcan, "Özgür Bey çok tutarlı bir siyasidir, Özgür Bey her zaman vekil grubuna ve tabana hakimdir. Eğer bu değişimi dile getiriyorsa tabanda ve vekillerde de böyle bir irade vardır diye hissediyorum." şeklinde konuştu. CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışıyla başlayan tartışma sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da ele alınmıştı.




#Tanju Özcan
#CHP
#Özgür Özel
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