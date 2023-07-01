Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum

Kılıçdaroğlu'na yaptığı istifa çağrıları karşılık bulmayan Tanju Özcan, 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’da bulunan CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek.
CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Tanju Özcan, son günlerde partililer ve seçmenlerden gelen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.
Özcan, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması üzerine 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.
"Değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na başkaldırıyorum"
Pazartesi günü değişim yürüyüşünü başlatacak olan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: