Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin var

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı sempati beslemediğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sert eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri hakkında konuşulacak iddialarda bulundu.
"Kılıçdaroğlu Atatürk'e kin besliyor"
"Kılıçdaroğlu Atatürk'e kin besliyor"
TV 100 canlı yayınına konuk olan Özcan,
"Bunu ilk kez söylüyorum"
deyip, Kılıçdaroğlu'nun Dersim Harekatı'ndan dolayı Mustafa Kemal Atatürk'e kin beslediğini söyledi.
"Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum"
"Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum"
Sözlerinin devamında,
"Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum."
diyen Özcan,
"Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu'nun içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman milliyetçi olmadı"
dedi.
Akıllara Özgür Özel'in sözleri geldi: Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik
Akıllara Özgür Özel'in sözleri geldi: Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik
Geçtiğimiz yıllarda CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımı parti içinde tartışmalara neden olmuştu. Atatürk'ün hedef alındığını ifade eden bazı CHP'li seçmenler, Sarıbal'a
"Git HDP'ye katıl"
diyerek tepki göstermişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kendisinin böyle bir tweet atmayacağını vurgulayarak,
"Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik.
" demişti.
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1 saat önce