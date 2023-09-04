Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç'un parti içerisindeki yolsuzluklarını anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sert eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor
TV 100 canlı yayınına konuk olan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını iddia etti.
"Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz"
"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi, ‘Bunun sosyal amacı var mı?’ dedim. Sonra Genel Başkan’ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü’yle görüştüm ‘Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan’a sorar mısınız?’ dedim. Sayın Genel Başkan ‘Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok’ dedi."