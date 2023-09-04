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Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çıkışları nedeniyle CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri ve CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını söyleyip, "Hangi ajanslara ne adı altında para ödedikleri, belediyeleri nasıl kullandıkları ortaya çıkacak" dedi. Özkoç'u da hedef alan Özcan, "Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." şeklinde konuştu.

20:00 . 4/09/2023 Pazartesi
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Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç'un parti içerisindeki yolsuzluklarını anlattı.

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç'un parti içerisindeki yolsuzluklarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sert eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

TV 100 canlı yayınına konuk olan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını iddia etti.

"Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzlukları ortaya çıkmasın diye görevi bırakmıyor."
diyen Özcan,
"Hangi ajansa kaç para verdikleri ortaya çıkacak. Belediyeleri nasıl kullandıkları deşifre olacak."
ifadelerini kullandı.

"Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz"

Sözlerinin devamında CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u da hedef alan Özcan,
"Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi
." şeklinde konuştu.
Özcan, itiraf niteliğindeki açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi, ‘Bunun sosyal amacı var mı?’ dedim. Sonra Genel Başkan’ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü’yle görüştüm ‘Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan’a sorar mısınız?’ dedim. Sayın Genel Başkan ‘Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok’ dedi."


CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var
CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHP'den ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" diyerek, "Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı" ifadelerine yer verdi.


#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Engin Özkoç
43 dakika önce
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