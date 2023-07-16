Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na duyuramadı.
Eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.