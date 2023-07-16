Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı

"Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak ’Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var."