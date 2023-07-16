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Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydını paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak ’Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var. İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim." dedi.

17:46 . 16/07/2023 Sunday
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na duyuramadı.


Eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.

"Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok"

Kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydını paylaşan Özcan,
"Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak ’Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var."
dedi.

'İddialarınızı ispatlayamazsanız sizi dava edeceğim'

Kimsenin maşası olmayacağını belirten Özcan,
"Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından"
ifadelerini kullandı.



#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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