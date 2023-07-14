Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun yeni sağ kolunu yerden yere vurdu: Eren Erdem troll başı ilkokul iki terk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li Eren Erdem'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı Adalet ve Değişim" yürüyüşünü önceki gün tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir basın toplantısı düzenledi.
Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için "Ayın 20'sinden önce partiden atın" dediğini söyleyen Özcan, istifa etmeyi planladığını açıkladı.
"Eren Erdem troll başı ilkokul 2 terk"
Özcan, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yetki alanını artırdığı CHP'li Eren Erdem'e yönelik sert ifadeler kullandı. Erdem'den 'troll başı' diye söz eden Özcan, şunları söyledi: