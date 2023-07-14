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Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun yeni sağ kolunu yerden yere vurdu: Eren Erdem troll başı ilkokul iki terk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için "Ayın 20'sinden önce partiden atın" talimatını verdiğini açıkladı. İstifa sinyalleri veren Özcan, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yetki alanını artırdığı CHP'li Eren Erdem'e yönelik de sert ifadeler kullandı. Özcan, "Yanına sağ kolum diye aldığın yol yürüdüğün adamlara dikkat et. Erem Erdem troll başı, ilkokul iki terk. Adam şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı." dedi.

15:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li Eren Erdem'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li Eren Erdem'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı Adalet ve Değişim" yürüyüşünü önceki gün tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir basın toplantısı düzenledi.

Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için "Ayın 20'sinden önce partiden atın" dediğini söyleyen Özcan, istifa etmeyi planladığını açıkladı.

"Eren Erdem troll başı ilkokul 2 terk"

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yetki alanını artırdığı CHP'li Eren Erdem'e yönelik sert ifadeler kullandı. Erdem'den 'troll başı' diye söz eden Özcan, şunları söyledi:

"Yanına sağ kolum diye aldığın yol yürüdüğün adamlara dikkat et. Eren Erdem troll başı, ilkokul 2 terk. Adam şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı. 2018'de Kemal Bey'i istifaya davet eden tweet atmış.
İki seçim öncesinde Düzce'de bu genel başkana küfür ediyordu. İşte genel başkanın yürüdüğü adamlar bunlar. İşte o yüzden başarısız oluyorlar."

Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter
Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek, "Yeter artık, yeter." dedi. "Kılıçdaroğlunun kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla" ifadelerini kullanan Özcan "Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener" diye konuştu.



#Tanju Özcan
#Eren Erdem
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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