Tanju Özcan rezil sözleri sonrası güya özür diledi: Açığımızı arıyorlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, programın sunucusu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlattı.

Tanju Özcan programda anısını şöyle anlattı:

"Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var."

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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Başkan Özcan'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada yoğun şekilde tepkiye neden oldu.

'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle Twitter gündeminde binlerce tweet atılarak 1'inci sırada yer aldı.

OYNAT 00:50 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

Akşam saatlerinde yapılan Bolu Belediye Meclisi toplantısında da, toplantının dilek ve temenniler kısmında AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri Tanju Özcan'a tepki amacıyla salonu terk etti.

'BENİM GİBİ TECRÜBELİ BİR SİYASETÇİNİN O ANIYI ORADA ANLATMAMASI GEREKİYORDU'

Tanju Özcan, meclis toplantısının ardından kendisine gösterilen tepkilerle alakalı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, söylediği sözlerden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Armağan Çağlayan'ın programına katıldım. Program zaten magazin ağırlıklı. Orada bana ne yapmak istediğimi sordu. Ben de siyasetin mizahi yönlerini öne çıkaran bir kitap yazmak istediğimi söyledim. Çok fazla mizah dolu anılarımız da var. Bunları yazmak istediğimi söyledim. Sonra aklıma gelen ilk esprili anımı anlatmamı istedi. Aklıma bu anı geldi. Keşke gelmeseydi. Şundan dolayı üzüntü duyuyorum. Bu yaşanmış bir olay. O program bir magazin ağırlıklı program. Benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin o anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ama benim orada amacım kadınlarımızı rencide etmek değil. Hiçbir zaman kadına el kaldırmış, şiddet göstermiş bir insan değilim. Bunu herkes bilir. Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. Ben bunu kadınları incitmek için yapmadım. Ama yine de bu anıyı anlattığım için üzgünüm. O anda ağzımızdan o anı çıktı" dedi.

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'AÇIĞIMIZI ARIYORLAR'

Sığınmacılara yönelik sözlerinden dolayı, bazı çevrelerin kendisinin açığını aradığını dile getiren Özcan, "Ama bu 'İğrençsinTanjuÖzcan' hashtagini yapanlar troller. Neden yapıyorlar? Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından birine parmak bastım. Ne dedim; göçmen dedikleri sığınmacılarla ilgili yaptığım açıklamalar Türkiye'de büyük yankı ve destek buldu. Bundan dolayı açığımızı arıyorlar. Biz de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya. O benim samimiyetimden oldu. Yoksa iğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların amaçlarını biliyorum. Halk beni biliyor. Benim yakın çevrem ve iş arkadaşlarım da benim kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı da biliyor" diye konuştu.

'ÖZÜR DİLEDİ'

Başkan Özcan, sözlerine üzülen kadınlardan özür dilediğini belirterek, "Ama bundan dolayı gerçekten samimiyetle üzüntü duyan kadınlar varsa, gerçekten bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve kadın dernekleri varsa onlardan da özür dilemek düşer bana. Ama siyasi olarak bu işin peşini sürdürenlere beni hashtag yapanlara hiçbir sözüm yok. Onların sözlerini ciddiye dahi almıyorum" dedi.