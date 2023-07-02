Tanju Özcan rüşvet teklifini açıkladı: Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklama yaptı.
YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
‘BANA SİYASİ VAATLE FALAN GELMEYİN’
- Özcan, yürüyüşü iptal etmesi için kendisine vaatlerde bulunulduğunu açıklayarak, “Balgat’ta fildişi kulelerinden bakıp, hala değişim isteyen kişileri göremiyorlar. Üzülerek söylüyorum bunu. Hala bana birilerini gönderip, bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin” ifadelerini kullandı.
‘ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ’
‘İNCELDİĞİ YERDEN KOPAR’
Özcan, yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık’tan vazgeçmesi halinde iptal olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Genel Başkan, yarın itibariyle ‘Ben görevimden istifa ediyorum, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum, tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yaptılar, bunu kamuoyuyla paylaşıyorum ve kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar, inceldiği yerden kopar."