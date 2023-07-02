Tanju Özcan rüşvet teklifini açıkladı: Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar

Özcan, yürüyüşü iptal etmesi için kendisine vaatlerde bulunulduğunu açıklayarak, “Balgat’ta fildişi kulelerinden bakıp, hala değişim isteyen kişileri göremiyorlar. Üzülerek söylüyorum bunu. Hala bana birilerini gönderip, bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin” ifadelerini kullandı.