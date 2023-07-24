Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK ve uzantılarıyla FETÖ'cülerle yolunuza devam edin

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı 'değişim' çağrılarına ve partiden ihracına giden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin gariban köylü bir aileden geldiğini söyleyen Özcan, "Ben Faik Öztrak gibi değilim. Dede, baba milletvekili ve bakan..." ifadelerini kullanınca CHP'li Barış Yarkadaş sert tepki gösterdi. "Sen de dayının oğlunu belediye başkan yardımcısı yaptın, 845 milyonluk gayrimenkulü sattın." iddiası sonrası çılgına dönen Özcan, Yarkadaş'ın söylediklerini ispat etmesi durumunda görevinden istifa edeceğini belirtti.