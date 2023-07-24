Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK ve uzantılarıyla FETÖ'cülerle yolunuza devam edin

Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan
CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim ve adalet" çağrısıyla yürüyüş başlatmıştı.
Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan arasında yaşanan kriz sosyal medyada da devam ediyor.
Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak yine Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
"Siz PKK ve uzantılarıyla FETÖ'cülerle yolunuza devam edin"
- "Koltuk sevdalılarıyla, FETÖCÜ danışmanlarınızla, Abdüllatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile, yalancılığını tescil ettiğiniz Faik Öztrak ile yol yürümeye devam edin. Yolun sonu aydınlık...
- Devam edin. Bitiriyorsunuz partiyi. Az kaldı, biraz daha gayret. 2014 Kurultayı'nda; "Unutmayın ben Dersimli Kemal'im" demiştiniz. Ben unutmadım... Siz, PKK ve uzantılarıyla , Fetöcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz."