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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK ve uzantılarıyla FETÖ'cülerle yolunuza devam edin

Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' kavgasının yaşandığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan isimlerden Bolu Belediye Başkanı Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yine CHP Genel Başkanı'nı hedef aldı. Özcan koltuğu bırakmamakta ısrar eden Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Siz, PKK ve uzantılarıyla , Fetöcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz." ifadelerini kullandı.

09:54 . 24/07/2023 Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim ve adalet" çağrısıyla yürüyüş başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan arasında yaşanan kriz sosyal medyada da devam ediyor.

Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak yine Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

"Siz PKK ve uzantılarıyla FETÖ'cülerle yolunuza devam edin"

Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
  • "Koltuk sevdalılarıyla, FETÖCÜ danışmanlarınızla, Abdüllatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile, yalancılığını tescil ettiğiniz Faik Öztrak ile yol yürümeye devam edin. Yolun sonu aydınlık...
  • Devam edin. Bitiriyorsunuz partiyi. Az kaldı, biraz daha gayret. 2014 Kurultayı'nda; "Unutmayın ben Dersimli Kemal'im" demiştiniz. Ben unutmadım... Siz, PKK ve uzantılarıyla , Fetöcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz."


#CHP
#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#PKK
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