Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na şarkılı gönderme: Yürüyorum sana doğru gel birazcık sola doğru

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"
CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan ve bu nedenle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.
Yürüyüşünde ikinci güne giren Özcan, telefonlarını açmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.
Şarkıyla göndermede bulundu
Paylaşımına CHP'nin kurumsal Twitter hesabı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Özcan, '#DeğişimYakındır' etiketini kullandı.