|
Gündem

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na şarkılı gönderme: Yürüyorum sana doğru gel birazcık sola doğru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya doğru yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na şarkılı bir göndermede bulundu. Yürüyüşüne ait görüntülerin videosu sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, videoya "Yürüyorum sana doğru gel birazcık sola doğru" sözlerinin yer aldığı şarkıyı ekledi.

11:52 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"

CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan ve bu nedenle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

Yürüyüşünde ikinci güne giren Özcan, telefonlarını açmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Şarkıyla göndermede bulundu

Yürüyüş sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı bir videosunu paylaşan Özcan, videoya
"Yürüyorum sana doğru gel birazcık sola doğru"
sözlerinin yer aldığı şarkıyı ekledi.

Paylaşımına CHP'nin kurumsal Twitter hesabı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Özcan, '#DeğişimYakındır' etiketini kullandı.



#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı