Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na şarkılı gönderme: Yürüyorum sana doğru gel birazcık sola doğru

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için parti genel merkezine 10 gün sürecek yürüyüşünü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi. "Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar." diyen Öztrak, "Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.