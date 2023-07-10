Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?

"Daha bir yıl önce anketlerde insanların yüzde 60'ı, 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum.' diyordu. Ama Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'Çık karşıma bay Kemal' diyen Erdoğan, bizim adayımızı da belirlemiş oldu. Ekonomi bu kadar kötüyken, yolsuzluklar bu kadar alıp başını gitmişken, bir sürü pislik ayyuka çıkmışken biz bu seçimi Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliği sebebiyle kaybettik. Soyut beka sorunu, somut olayların önüne geçti. 'Beka sorunu derken neyi kast ediyorsunuz?' sorusunu bile soramadık. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır. En büyük beka sorunu budur."