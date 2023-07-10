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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek, "Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?' Artık bırakmanın zamanı geldi, insanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse CHP baraj altında kalacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin parti önünde toplanacağı iddialarına ilişkin de konuşan Özcan "Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur" ifadelerini kullandı.

15:41 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan

Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen
Tanju Özcan
, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 8. gününde, Kahramankazan ilçesi yakınlarında verilen molada basın toplantısı düzenledi.

Özcan, yürüyüşe devam ettiklerini, 12 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını belirtti.

"Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hala hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Özcan,
"Dün bir kahvehaneye gidip, 'Hatalarımızdan ders çıkardık, önümüze bakacağız.' diyor yani 'devam edeceğiz' demeye getiriyor. İnsanların yaşıyla ilgili bir şey demek istemiyorum ama Sayın Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum, 'Sen 75 yaşında yenemedin Tayyip Erdoğan'ı da 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?' Artık bırakmanın zamanı geldi, insanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse CHP baraj altında kalacak."
diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değil, sanki sınıf başkanlığı seçimlerini kaybetmiş gibi rahat davrandığını söyleyen Özcan, Kılıçdaroğlu'yla birlikte liyakata göre atama bekleyen kamu personelinin, sınavlarda mülakatla hakkı yenen gençlerin, umut bekleyen çiftçilerin de kaybettiğini ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalması beka sorunu"

Özcan, şunları kaydetti:

"Daha bir yıl önce anketlerde insanların yüzde 60'ı, 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum.' diyordu. Ama Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'Çık karşıma bay Kemal' diyen Erdoğan, bizim adayımızı da belirlemiş oldu. Ekonomi bu kadar kötüyken, yolsuzluklar bu kadar alıp başını gitmişken, bir sürü pislik ayyuka çıkmışken biz bu seçimi Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliği sebebiyle kaybettik. Soyut beka sorunu, somut olayların önüne geçti. 'Beka sorunu derken neyi kast ediyorsunuz?' sorusunu bile soramadık. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır. En büyük beka sorunu budur."

'Sonuçları ağır olur'

Bir basın mensubunun, genel merkeze ulaşacağı çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de parti önünde toplanacağı iddialarına ilişkin Özcan, "Korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın." dedi.


#Tanju Özcan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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