Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?

Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan
Özcan, yürüyüşe devam ettiklerini, 12 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını belirtti.
"Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?"
Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değil, sanki sınıf başkanlığı seçimlerini kaybetmiş gibi rahat davrandığını söyleyen Özcan, Kılıçdaroğlu'yla birlikte liyakata göre atama bekleyen kamu personelinin, sınavlarda mülakatla hakkı yenen gençlerin, umut bekleyen çiftçilerin de kaybettiğini ifade etti.
"Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalması beka sorunu"
Özcan, şunları kaydetti:
'Sonuçları ağır olur'
Bir basın mensubunun, genel merkeze ulaşacağı çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de parti önünde toplanacağı iddialarına ilişkin Özcan, "Korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın." dedi.