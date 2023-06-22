Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Seçimi kaybeden genel başkan günü kurtarmaya çalışıyor

Tanju Özcan, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine tepki gösterdi.
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu günü kurtarmaya çalışıyor
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı
CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisinde şu ifadeler yer alıyor: