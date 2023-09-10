|
Gündem

Tanrıkulu'na arka çıkan HDP'li Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'not ettik' gözdağı: Bütün katliamları sahiplenmiş oldun

HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu" diyen Koçyiğit, "Bunu da not edelim" ifadelerini kullandı. HDP'li Sırrı Sakık da "Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin" diyerek CHP liderini hedef aldı.

Hüseyin Berk
19:13 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP'li Gülistan Koçyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'TSK gözbebeğimizdir' açıklamasından rahatsız oldu.

HDP'li Gülistan Koçyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'TSK gözbebeğimizdir' açıklamasından rahatsız oldu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
iddiasında bulundu.

CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu hakkında bugün yaptığı açıklamada,
''Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'
' dedi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Tanrıkulu' gözdağı: Bunu da not edelim

HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'na destek vermemesinden rahatsız oldu.
"Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu
" diyen Koçyiğit,
"Bunu da not edelim"
ifadelerini kullandı.

Bir tepki de HDP'li Sırrı Sakık'tan: Seni destekleyenlere yalan söyledin

HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi.

#Sezgin Tanrıkulu
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Edirne'de yangın dumanının kapladığı TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı