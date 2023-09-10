HDP'li Gülistan Koçyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'TSK gözbebeğimizdir' açıklamasından rahatsız oldu.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
iddiasında bulundu.
CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu hakkında bugün yaptığı açıklamada,
''Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'
' dedi.
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Tanrıkulu' gözdağı: Bunu da not edelim
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Tanrıkulu' gözdağı: Bunu da not edelim
HDP vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'na destek vermemesinden rahatsız oldu.
"Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu
" diyen Koçyiğit,
"Bunu da not edelim"
ifadelerini kullandı.
Bir tepki de HDP'li Sırrı Sakık'tan: Seni destekleyenlere yalan söyledin
Bir tepki de HDP'li Sırrı Sakık'tan: Seni destekleyenlere yalan söyledin
HDP vekili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Sakık, "Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!" dedi.
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1 saat önce